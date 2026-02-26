La exposición “Historia de las muñecas” recauda 1.350 euros para la AECC en Haro y Santo Domingo

Fundación Caja Rioja y Marta Martínez Aguilar han entregado a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer la recaudación solidaria de la exposición “Historia de las muñecas”, que se ha colgado en los Centros de Santo Domingo de la Calzada y Haro durante los pasados meses de diciembre y enero. En total, 1.350 euros para la asociación.

La exposición “Historia de las muñecas: el mundo de Nancy” fue posible gracias a una colección particular de Marta Martínez Aguilar. La muestra contó con una asistencia de cerca de 3.000 personas.

*En la fotografía aparecen por este orden de izquierda a derecha, María Ángeles Santamaría, presidenta de la Junta Local de la AECC; Fidel Fuentevilla, responsable del Centro Fundación Caja Rioja de Santo Domingo; Marta Martínez Aguilar, organizadora de la Exposición «El mundo de Nancy»; y María Jesús Urbina, representante de la Junta Local de la AECC.