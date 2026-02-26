El autobús urbano de Haro es utilizado 23.324 veces por sus usuarios durante 2025

El Ayuntamiento de Haro informa de que «el servicio de autobús urbano ha contabilizado un total de 23.324 viajeros a lo largo de 2025, según los datos del balance anual del transporte público municipal.

El comportamiento de la demanda ha sido estable durante el año, con oscilaciones moderadas entre meses. El mes de octubre fue el de mayor utilización del servicio, con 2.560 viajeros, mientras que el dato más bajo se registró en abril, con 1.643 usuarios.

A lo largo del ejercicio, el servicio ha mantenido cifras mensuales en torno a los 1.700–2.200 viajeros, con repuntes significativos en el inicio del otoño y una ligera caída en los meses de primavera y diciembre.

Estos datos reflejan la consolidación del autobús urbano como una alternativa de movilidad en Haro, contribuyendo a facilitar los desplazamientos cotidianos y a fomentar un transporte más sostenible.

El concejal responsable del área, Luis Salazar, ha valorado positivamente estos datos y ha subrayado que “el autobús urbano continúa consolidándose como un servicio útil y necesario para la movilidad diaria en Haro en todos los rangos de edad”.

Asimismo, ha destacado que “seguimos trabajando para mejorar la eficiencia del servicio y adaptarlo a las necesidades reales de los vecinos, fomentando al mismo tiempo un modelo de transporte más sostenible”.

Viajeros por mes (2025):

 Enero: 1.764

 Febrero: 1.856

 Marzo: 2.017

 Abril: 1.643

 Mayo: 1.824

 Junio: 1.659

 Julio: 1.994

 Agosto: 1.718

 Septiembre: 2.174

 Octubre: 2.560

 Noviembre: 2.278

 Diciembre: 1.837

Total anual: 23.324 viajeros