El Gobierno de La Rioja amplía la convocatoria unificada de Policía Local hasta las 43 plazas: Haro (5), Nájera (1) y Santo Domingo de la Calzada (1)

Gobierno de La Rioja publica en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) una nueva resolución de la Consejería de Salud y Políticas Sociales por la que se convoca nuevamente el procedimiento unificado de movilidad y pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes en los Cuerpos de Policía Local de distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

Con esta actualización, el número total de plazas convocadas por el Gobierno de La Rioja asciende a 43 nuevas plazas de Policía Local, reforzando así el alcance de la oferta pública de empleo en el ámbito de la seguridad local de la región. En concreto, esta nueva convocatoria incorpora la ampliación de plazas comunicada recientemente en los ayuntamientos de Arnedo y Haro, que incrementan en una y tres vacantes, respectivamente, el número de efectivos previstos inicialmente.

Con esta ampliación la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Justicia e Interior, da un paso decidido para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer las plantillas de Policía Local en los municipios riojanos. Asimismo, la convocatoria unificada demuestra la eficacia de la colaboración institucional con los ayuntamientos y permite agilizar los procesos selectivos, garantizando transparencia, igualdad y rigor.

El proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, contempla plazas en los siguientes municipios: Policía Local de Logroño (25), Calahorra (6), Arnedo (5), Haro (5), Nájera (1) y Santo Domingo de la Calzada (1). A estas plazas se sumará previamente el procedimiento de movilidad, que reserva un 20% de las vacantes en cada ayuntamiento para este sistema, conforme a la normativa vigente. Las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía, grupo C, subgrupo C1.

Un proceso garantista y completo

El procedimiento selectivo constará de fase de oposición, curso de formación básica —con una duración mínima de 500 horas— y un periodo de prácticas en municipio de seis meses. Todo el proceso se desarrollará conforme a las bases establecidas en la Orden SSG/33/2023, que regula las convocatorias unificadas en la Comunidad Autónoma.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación íntegra de la convocatoria en el BOR y su extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Justicia e Interior, se sigue trabajando para dotar a los municipios riojanos de más y mejores recursos humanos en materia de seguridad, favoreciendo la estabilidad de las plantillas y ofreciendo oportunidades de acceso al empleo público con plenas garantías.

Con esta ampliación, el Gobierno de La Rioja refuerza la línea de actuación iniciada con la convocatoria anunciada recientemente y consolida un modelo de gestión coordinada que permite optimizar recursos, reducir tiempos y responder con mayor eficacia a las necesidades de seguridad de la ciudadanía riojana.