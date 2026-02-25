El Ayuntamiento de Santo Domingo quiere sustituir 12 ventanas y una puerta en los centros educativos de la ciudad

Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada «damos un nuevo paso en nuestro firme compromiso por la mejora de las infraestructuras educativas de la ciudad. Hemos solicitado la subvención para la ejecución de obras de reforma, conservación y mantenimiento de centros educativos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria, para la sustitución de 12 ventanas y una puerta.

Esta nueva actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 47.150,89 euros (IVA incluido), tiene como objetivo fundamental mejorar la envolvente térmica del edificio. El proyecto contempla la instalación de modernas ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios dobles de seguridad, sustituyendo así los antiguos marcos metálicos y vidrios sencillos que databan de la construcción original del centro en 1978.

Deborah Moral (concejal de Educación) » Esta intervención no es un hecho aislado, sino que forma parte de un esfuerzo constante que este Ayuntamiento ha llevado a cabo durante años para modernizar el colegio de la carretera de Gallinero».

El centro ha sido objeto de importantes mejoras subvencionadas en los últimos ejercicios:

• Año 2021: Renovación de la instalación eléctrica en baja tensión por un importe de 36.620,13 €.

• Año 2022: Reforma integral de los aseos y renovación parcial de la instalación eléctrica con una inversión de 45.405,25 €.

• Año 2024: Mejora de la carpintería de aluminio en la fachada norte (primera fase) por valor de 36.269,75 €.

«Con la ejecución de esta nueva fase detallada en la memoria de 2026, completamos la mejora de las carpinterías de la planta baja, garantizando un entorno más seguro y confortable para nuestros alumnos y docentes, a la vez que reducimos significativamente las pérdidas energéticas del edificio».

Las obras previstas para esta etapa tienen un plazo estimado de ejecución de un mes e incluyen el desmontaje de las estructuras antiguas, el saneo de los huecos y la instalación de los nuevos cerramientos de alta eficiencia.