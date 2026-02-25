Las jarreras Ana Isabel Gil y Vega Arresti, de la Asociación Riojana de Escritores, en `Aprender leyendo´ en Briones

Este viernes, 27 de febrero, Briones acogerá una sesión de “Aprender leyendo” con las escritoras Ana Isabel Gil y Vega Arresti, pertenecientes a la Asociación Riojana de Escritores.

La sesión tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ana Gil Rodríguez (Haro, 1962) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en Sevilla, su otra tierra, en una emisora de radio durante un año y medio, y desde entonces ha mantenido un estrecho vínculo con el mundo de la comunicación como presentadora de actos culturales, locutora de cuñas publicitarias, dobladora, realizadora de televisión y extra en películas y series. Es autora de tres relatos incluidos en dos antologías y ha colaborado con distintas revistas literarias. Los años tentadores es su última novela. Anteriormente ha publicado La casa de la Daniela, Anastasio, para servirle y Una pasión desordenada, con esta misma editorial, además de ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados?

Vega Arresti Díaz nació en Haro y se define como poeta intermitente, siempre ha caminado entre episodios de creación literaria con otros de receso e inactividad. Receptora de varios premios, sus poemas están presentes en publicaciones conjuntas como Palabra de Mujer, La otra Voz o en la revista Militante entre otras. Sus poemas están publicados en el poemario Rescoldo Blan¬co de Luna y Senderos de Prosa y Verso.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.