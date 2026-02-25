Las infecciones respiratorias agudas descienden en La Rioja

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza la situación epidemiológica correspondiente a la semana 8 de 2026 (del 16 al 22 de febrero), en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos provisionales de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, las infecciones respiratorias agudas han presentado un descenso respecto a la semana previa, situándose nuevamente en niveles basales.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global se sitúa en 383,14 casos por 100.000 habitantes, frente a los 484,66 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior. El grupo de edad con mayor incidencia continúa siendo el de los niños menores de un año.

La incidencia de gripe se mantiene en niveles bajos, con 3,7 casos por 100.000 habitantes, cifra similar a la semana previa. En cuanto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), aunque se mantiene en cifras más elevadas que otros virus respiratorios, ha presentado un descenso respecto a la semana anterior. En relación con la COVID-19, no se han detectado casos a través del sistema de vigilancia centinela, al igual que en la semana previa.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha señalado que “los datos de esta semana confirman una evolución favorable de la situación epidemiológica, con un descenso claro de la incidencia global y el retorno a niveles basales”. No obstante, ha añadido que “debemos mantener la vigilancia y la prudencia, especialmente en los grupos más vulnerables, ya que el VRS sigue teniendo impacto en los ingresos hospitalarios”.

Situación hospitalaria estable

En cuanto a la situación hospitalaria, con fecha 23 de febrero de 2026:

• COVID-19: ninguna persona hospitalizada.

• Gripe: 3 personas hospitalizadas.

• VRS: 13 personas hospitalizadas.

El número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas y gripe ha descendido respecto a la semana anterior, mientras que el VRS se mantiene estable en cuanto a hospitalización. Los datos continuarán analizándose y consolidándose a lo largo de los próximos días.

Eva Martínez ha destacado que “la estabilidad hospitalaria y el descenso de los ingresos por gripe son indicadores positivos que reflejan tanto la evolución natural de los virus como la respuesta coordinada del sistema sanitario”.

En cuanto a las urgencias, durante la jornada de ayer, día 23, se atendieron un total de 433 personas en los servicios de Urgencias de los hospitales riojanos, de las cuales 365 fueron atendidas en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (286 adultos y 79 pediátricos) y 68 en el Hospital Universitario de Calahorra (60 adultos y 8 pediátricos).

Cobertura vacunal

La Consejería insiste en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva, especialmente en personas mayores y colectivos de riesgo.

En relación con la vacunación frente a la gripe:

• Total, de dosis administradas: 90.766.

• Cobertura en mayores de 65 años: 70,60 %.

En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19:

• Total, de dosis administradas: 40.631.

• Cobertura en mayores de 70 años: 48,48 %.

Los datos de cobertura están pendientes de actualización definitiva por cuestiones técnicas, si bien no se prevén variaciones significativas.

La directora general ha recordado que “la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves, especialmente en personas mayores o con patologías crónicas”, y ha animado a quienes aún no se hayan vacunado y formen parte de los grupos indicados a hacerlo.

El Gobierno de La Rioja continuará informando semanalmente sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas, garantizando una comunicación transparente y rigurosa con la ciudadanía y los profesionales sanitarios.