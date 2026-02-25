El Ayuntamiento de Santo Domingo organiza la tercera edición de `Mi Primer Pañuelo de Fiestas´

El concejal de Festejos, Óscar Reina, anuncia que, «tras el gran éxito de las dos ediciones anteriores, este 2026 se celebrará por tercera vez la imposición de «mi primer pañuelo de Fiestas» a todos los niños y niñas nacidos durante el año 2025 y empadronados en Santo Domingo de la Calzada.

Este evento, que, en tan solo dos años, se ha convertido en una hermosa tradición, busca dar la bienvenida a los calceatenses más pequeños y hacerlos partícipes de nuestras festividades y cultura. La imposición del pañuelo es un símbolo de integración y celebración, que une a las nuevas generaciones con nuestras costumbres y tradiciones.

El plazo para inscribir a los niños y niñas se abrirá mañana martes, 24 de febrero, y se cerrará el 8 de marzo. Las inscripciones podrán realizarse en la Oficina municipal de Turismo (de martes a domingo de 10 a 14 h y los sábados de 10 a 14 h y de 16 a 19 h), donde nuestro personal atenderá a todas las familias interesadas».

Óscar Reina anima a todos los padres «a participar en esta significativa celebración y a inscribir a sus pequeños, quienes recibirán su pañuelo personalizado en un emotivo acto que se llevará a cabo el próximo 9 de mayo”.