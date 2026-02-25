El PSOE asegura que el Gobierno de La Rioja «nada ha hecho con la ampliación del polígono de Santo Domingo»

El diputado socialista José Ángel Lacalzada ha denunciado “el trampantojo presupuestario del Gobierno de Capellán”. Y es que en estos dos años y medio de legislatura “ha bajado el presupuesto de la ADER en 60 millones de euros, es decir, un 45%”. Pero “el maltrato a la Agencia no queda ahí, ya que la consejería de Economía solo ha transferido a la ADER la mitad de los 52 millones de euros que estaban consignados en el presupuesto de 2025”. Esto supone que “únicamente ha abonado 26 millones de euros, y que el resto se ha destinado a financiar otros gastos a través de 6 modificaciones presupuestarias”.

Lacalzada ha asegurado que “esto no es nuevo, ya que en 2023 se desviaron 5,6 millones de euros de la ADER para financiar el gasto educativo, mientras que en 2024 a la Agencia le quitaron 13 millones para dirigirlos a pagar gasto sanitario”. El diputado socialista ha dicho que el Gobierno de Capellán ha quitado en estos años “casi 45 millones de euros a la ADER para pagar gastos no presupuestados, lo que convierte a la Agencia en un mero fondo de contingencia”.

José Ángel Lacalzada ha lamentado “el abandono al que Capellán y Belinda León someten a las empresas, pymes, autónomos y trabajadores, ya que anuncian inversiones y ayudas cuando la realidad es que la ADER no dispone de suficientes recursos económicos para impulsar la economía riojana”. De hecho, la Agencia de Desarrollo “no está abonando los expedientes de ayuda solicitados el año pasado y, además, el tejido productivo riojano no puede solicitar hoy ninguna subvención a la ADER porque no tiene ninguna línea de ayuda abierta”.

Pero hay más, ya que Lacalzada ha recordado “la negativa ejecución presupuestaria en el capítulo de inversiones”. Así, de 23 millones de euros presupuestados en la ADER para inversiones directas, “su ejecución ha sido cero euros”. Nada se ha hecho, ha añadido el diputado socialista, “con la ampliación del polígono industrial de Santo Domingo de La Calzada o con la reparación del polígono de Autol”.

José Ángel Lacalzada ha explicado que “esta nefasta gestión, unida a la inacción y parálisis en materia económica del Gobierno del Partido Popular, están provocando el estancamiento del desarrollo económico de La Rioja”. Y los datos “así lo corroboran”. Y es que “La Rioja ha sido la segunda comunidad donde menos bajó el paro el año pasado, estamos entre las regiones donde menos incrementaron las afiliaciones a la Seguridad Social y donde más cayó el número de autónomos”. Además, “perdemos posiciones industriales”. Y Lacalzada ha explicado que “recientemente hemos conocido otro mal dato para nuestra economía, ya que mientras que en España en 2025 crecieron las exportaciones el 0,7%, en La Rioja cayeron el 2%”.

Todo esto “confirma la falta de políticas activas de empleo, de una estrategia industrial y de proyectos de futuro que atraigan talento y diversifiquen sectores productivos”. Lacalzada ha recordado que “la nefasta gestión de la economía del Gobierno de Capellán está lastrando el futuro de nuestra comunidad”.