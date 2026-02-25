PP: «El peor gestor que ha tenido la ADER cuestiona la política económica del Gobierno regional»

En una nota de prensa, el PP sale al paso de las críticas del PSOE sobre la ADER: «El presupuesto de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para 2026 se eleva hasta los 72,3 millones de euros para seguir facilitando el desarrollo empresarial de La Rioja mediante el despliegue de políticas de reindustrialización que tan buenos resultados van ofreciendo a las empresas, los autónomos, las microempresas y pymes de nuestra comunidad.

A pesar de ello, resulta paradójico que el peor gestor que ha tenido la ADER en toda su historia cuestione no solo la forma de proceder de la agencia, que sigue facilitando al sector empresarial riojano la mejor financiación posible para la materialización de proyectos, sino también la política económica del Gobierno regional del Partido Popular, cuando la economía riojana avanzó el 3,1% en el tercer trimestre de 2025, superando de nuevo el ritmo de crecimiento de España, que alcanzó el 2,8%, según los datos publicados este mes por Riojastat.

El PSOE riojano en general, y particularmente su diputado regional Lacalzada, es incapaz de aceptar que el Gobierno liderado por Gonzalo Capellán tiene en la ADER la herramienta adecuada para posicionar a La Rioja como un referente para la inversión, el emprendimiento y la generación conjunta de riqueza y empleo junto al tejido empresarial local, nacional e internacional.

A día de hoy, la ADER continúa fomentando el comercio minorista, la internacionalización, la economía circular, el diseño industrial, el emprendimiento, el trabajo autónomo o las empresas de base tecnológica, así como la simplificación administrativa, que era una asignatura pendiente de la Administración regional que ha sabido entender perfectamente el Gobierno regional del PP gracias a su contacto permanente con el sector empresarial.

Por mucho que el PSOE ponga en tela de juicio su brillante gestión, la agencia continúa prestando servicio y ayuda a sectores tan estratégicos como el agroalimentario o el del calzado, y ayudando a nuestras empresas a poner el foco en la innovación mediante la puesta en marcha de retos tecnológicos y de proyectos de I+D+i.

Recordamos al PSOE riojano que la incapacidad mostrada por el Gobierno regional socialista durante la pasada legislatura, con Lacalzada como director general de Control Presupuestario, primero, y como consejero de Desarrollo Autonómico después, obligó al Gobierno del Partido Popular a activar en 2023 un plan de choque de la ADER inédito hasta la fecha, que se activó con el esfuerzo del Gobierno y que permitió dotarlo con 28 millones de euros».