Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Concepción Vitoria Gubía, jarrera centenaria

Concepción Vitoria Gubía, jarrera centenaria

Por Radio Haro
25 febrero, 2026
3
0

El Ayuntamiento de Haro ha entregado el Jarro de la ciudad a la centenaria Concepción Vitoria Gubía, en el Hogar Madre de Dios.

Compartir:
Etiquetascentenariajarrera
Noticia anterior

PP: «El peor gestor que ha tenido ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible