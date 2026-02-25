La Santa Vera Cruz de Haro necesita portadores para los `pasos´ de Semana Santa

La entidad busca colaboradores, niños y adultos, para participar en las seis procesiones que desfilarán por las calles de Haro durante la Semana Santa.

Un año más, la Cofradía trabaja para que los desfiles procesionales estén a punto y ahora se necesita personal para `portar´ los quince `pasos´ que conforman las seis procesiones de las que consta la Semana Santa jarrera.

Desde la organización facilitan un número de teléfono: 687 34 61 30.