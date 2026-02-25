Alumnado del IES Rey Don García visita el Congreso y el Senado

El alumnado de Bachillerato del IES Rey Don García ha vivido una intensa jornada institucional con su visita al Congreso de los Diputados y al Senado, en Madrid.

«La experiencia ha resultado especialmente enriquecedora, permitiendo a los estudiantes najerinos conocer de primera mano el funcionamiento de las principales instituciones democráticas del país. Durante la visita, el alumnado recorrió los espacios donde se debaten y aprueban las leyes, profundizando en el valor del diálogo, la tolerancia, la representación y la participación democrática.

Desde el centro agradecen de manera especial el acompañamiento y la cercanía de los diputados por La Rioja, Javier Merino y Raúl Díaz, así como de los diputados por Las Palmas, Guillermo Mariscal, secretario de la Mesa del Congreso, y Carlos Sánchez, por su tiempo, sus explicaciones y su disposición para atender las numerosas preguntas planteadas por los alumnos.

Del mismo modo, se expresa desde el centro el agradecimiento a los senadores por La Rioja, Luis Martínez-Portillo Subero y Carlos Yécora, y la senadora alavesa Paula Somalo, que contribuyeron a que la visita al Senado fuera igualmente formativa y enriquecedora.

Antonio Hernández Lobo, director del centro de Nájera, destacó y agradeció las gestiones realizadas por la senadora riojana Mar Cotelo para facilitar el desarrollo de la visita.

Aprovechando la estancia en la capital, el alumnado completó la jornada con una enriquecedora visita cultural al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía, donde pudieron contemplar algunas de las obras más representativas del patrimonio artístico nacional e internacional.

La experiencia se completó con la visita a IFEMA Madrid para conocer SpainSkills, el campeonato nacional de Formación Profesional, donde los estudiantes pudieron descubrir de primera mano el talento, la innovación y las oportunidades que ofrece la Formación Profesional en distintos ámbitos profesionales.

Gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta jornada formativa, cultural y vocacional, que sin duda ha contribuido a ampliar la mirada académica y personal de nuestro alumnado».