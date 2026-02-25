El Gobierno de La Rioja impulsa la gratuidad del transporte público para los jóvenes de hasta 14 años

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, ha dado a conocer la próxima puesta en marcha del nuevo abono del transporte público dirigido a los colectivos infantil y juvenil que podrá solicitarse a partir del día 27, y que va a permitir a usuarios con edades de 0 a 14 años, ambas incluidas, viajar gratis en toda la red autonómica del transporte público, por lo que se prevé que podría alcanzar a alrededor de 4.750 beneficiarios en La Rioja.

“Esta medida supone profundizar en la apuesta real y decidida del Gobierno de La Rioja por reforzar nuestra política de fomento del transporte público, y al mismo tiempo, por apoyar a la economía de las familias riojanas”, ha subrayado el consejero, quien ha resumido esta política “en dos ejes de acción: la modernización del conjunto de la red, desde ajustes horarios hasta refuerzos e incrementos de servicios, donde ha sido necesario y demandado; y la bonificación del precio del billete”.

Podrán ser titulares de este nuevo abono nominativo, los usuarios nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026, que obtendrán un descuento del 100% en el billete. El carné tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo prórroga, y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) mañana, jueves, la modificación de la Orden 5/2012, de 12 de julio de 2012, reguladora de los carnés de transportes.

Solicitudes en La Bene, sede electrónica y Oficinas de Atención al Ciudadano

Al día siguiente, los beneficiarios ya podrán solicitarlo en la ventanilla del Servicio de Transportes del Gobierno de La Rioja, ubicado en el edificio de La Bene (C/ Marqués de Murrieta, 76. Logroño), a través de la sede electrónica del Ejecutivo regional o en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía.

Este carné amplía hasta los 14 años la cobertura de gratuidad de la que hasta ahora disfrutaban las familias con niños de 0 a 3 años. Durante esta legislatura, el Gobierno de La Rioja ha incrementado su esfuerzo inversor un 151% desde 2023 para bonificar el precio del billete con el objetivo de promover el uso del transporte público.

2026: casi un millón de euros en bonificaciones a diferentes colectivos

Una inversión que este año ha ascendido hasta los 955.000 euros y que ha permitido que muchos más riojanos puedan beneficiarse de la tarifa plana de 0,50 euros, lo que supone en algunos casos un descuento de hasta el 90%, y de otras medidas de gratuidad, como el nuevo carné Rioja Joven Rural, “un paso histórico” para posibilitar que los jóvenes de hasta 25 años que residan en municipios de hasta 500 habitantes viajen gratis en el autobús, un título que ya cuenta con 519 beneficiarios.

También se enmarcan en esta política de reducción tarifaria las sucesivas prórrogas del Gobierno de La Rioja a las bonificaciones en títulos colectivos y multiviaje, lo que permite beneficiarse, por ejemplo, de un 65% de descuento en el billete ordinario de Metropolitano (con la tarjeta monedero) o de un 50% en el abono mensual.

Fortalecimiento de la red de transporte y mayor confianza de los usuarios

“Hemos dado pasos muy importantes que se están traduciendo en un fortalecimiento de la red pública de transportes y, lo más importante, en la confianza de los usuarios. Hace pocas semanas dábamos los datos del pasado 2025 con casi dos millones de viajes en toda la red autonómica, lo que refleja muy bien que cuando se apuesta por políticas claras de fomento del transporte público, los ciudadanos terminan por confiar en este sistema de movilidad”, ha explicado Osés. Estos datos reflejan un notable aumento del número de viajes realizados en el año 2025, tanto en el transporte metropolitano (+15%) como en el interurbano (+5,2%) con respecto al año anterior.

Este nuevo abono, al que se pueden acoger las Comunidades Autónomas, está financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y se enmarca dentro del Real Decreto-Ley 17/2025, de 23 de diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje.