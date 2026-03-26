CREATIVIDAD Y TENDENCIAS LLENAN HARO EN SEMANA SANTA CON EL MERCADO DEL ENCANTO

Moda, diseño y artesanía se encuentran del 2 al 5 de abril en el histórico hotel Eurostars Los Agustinos.

Semana Santa en Haro tendrá un nuevo plan para los amantes de la creatividad: el Mercado del Encanto transforma por unos días el hotel Eurostars Los Agustinos en un mercado efímero lleno de talento emergente y propuestas exclusivas. Cuatro días para descubrir moda, joyería, complementos, decoración y cosmética natural, todo con un toque único y diferente.

“Venir a Haro es siempre especial. Queremos que cada visitante se lleve algo más que un producto: una historia, una experiencia y una conexión con los creadores”, explica Ivi Fernandes, cofundadora del Mercado del Encanto.

Entre los elegantes salones del hotel, cada stand está pensado para inspirar y sorprender. Además, la cita se combina con la riqueza cultural de la ciudad y su tradición vinícola, convirtiéndose en un plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos. La entrada es gratuita y todos los asistentes podrán participar en el sorteo de una cesta con productos de los expositores.

Desde 2015, el Mercado del Encanto se ha convertido en una referencia para el diseño emergente y la artesanía local, llevando su propuesta itinerante a las principales ciudades de España y poniendo en valor la originalidad, la calidad y la cercanía con los creadores.

Datos del evento: Fechas: 2 al 5 de abril de 2026 Lugar: Eurostars Los Agustinos – Calle San Agustín, 2, Haro (La Rioja) Horarios:

• Jueves:12:00 – 14:30 | 16:30 – 21:00 h

• Viernes, sábado: 11:30 – 14:30 | 16:30 – 21:00 h

• Domingo: 11:30 – 14:30 | 16:30 – 20:00 h

Entrada gratuita y sorteo de una cesta con productos exclusivos