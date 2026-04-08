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AUDIO | Guadalupe Fernández hace un balance positivo de la Semana Santa y de `Haromas´

AUDIO | Guadalupe Fernández hace un balance positivo de la Semana Santa y de `Haromas´

Por Radio Haro
8 abril, 2026
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La alcaldesa de Haro y el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo han pasado por los micrófonos de RADIO HARO.

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