IU Santo Domingo apoya la movilización de los usuarios del Centro de Participación Activa del próximo viernes 17 de abril

El próximo viernes 17 de abril hay convocada una movilización por parte de los usuarios del Centro de Participación Activa de Santo Domingo de la Calzada, «que recientemente recabaron 2014 firmas de apoyo a sus reivindicaciones de ampliación, mejora y mantenimiento de este centro para personas mayores.

En el programa que IU Santo Domingo redactó de cara a las elecciones de 2023, en su epígrafe destinado a los servicios sociales ya venía recogida la ampliación del Centro de Participación Activa. En la última década ha habido un incremento continuado del número de usuarios en las distintas actividades y se hacía necesaria una ampliación tanto en espacio disponible como en servicios que se pudieran ofrecer en dicho centro.

La responsabilidad es del PP y sus sucursales, que se niegan a pedir inversiones y mejoras a sus jefes del Gobierno de La Rioja, pero que en cuanto vean que pueden sacar beneficio político serán los primeros para la foto. El “todos a una” nos parece inadecuado en este caso.

Prometieron inversiones millonarias si gobernaban. De momento, con la legislatura en la recta final y el gobierno municipal con un hilo de vida, el PP no ha llevado a cabo ningún proyecto importante. Ni ampliación de la Escuela Infantil, ni Centro de Participación Activa, ni murallas ni nada de nada… Por no hablar de trabajos básicos como la poda que solamente se han llevado a cabo en zonas privilegiadas del municipio.

Lo único que han hecho esta legislatura es apropiarse del trabajo de los demás, como la ampliación del Colegio Hermosilla, que se hizo a pesar del PP, su dejadez y sus trabas. También nos tememos estar pagando con dinero público la reforma de la Subestación Eléctrica, propiedad privada del oligopolio eléctrico, sin que vaya a haber ni en 1m2 de suelo industrial más disponible.

Desde IU Santo Domingo por coherencia saludamos y apoyamos las reivindicaciones y la movilización por un Centro de Participación Activa digno y que cubra las necesidades de las personas usuarias».