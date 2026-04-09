Ainara Gordo considera «injusto» que se señale de manera directa a su Concejalía de la situación del Centro de Participación Activa de Santo Domingo

Ante las informaciones y acontecimientos surgidos en los últimos días en relación con el Centro de Participación Activa de Santo Domingo de la Calzada, la Concejalía de Mayores, dirigida por Ainara Gordo, traslada a la ciudadanía las siguientes consideraciones:

«En primer lugar, desde esta Concejalía se quiere aclarar que el conocimiento detallado de la situación se ha producido en una fase ya avanzada de los acontecimientos. Tal y como puede corroborar la propia dirección del centro, la interlocución institucional se ha canalizado en primera instancia a través de la Alcaldía, al entender la dirección del Centro de Participación Activa que, al tratarse de un recurso dependiente del Gobierno de La Rioja, este era el cauce adecuado.

No obstante, una vez que la Concejalía de Mayores ha tenido constancia directa de la situación, la respuesta ha sido inmediata, mostrando en todo momento preocupación, cercanía y plena disposición a colaborar en todo aquello que ha estado dentro de sus competencias. Esta implicación, desde el momento en que se ha tenido conocimiento, también puede ser acreditada por la propia dirección del centro.

Asimismo, Ainara Gordo ha mantenido una actitud activa e interesada por la evolución del centro, dentro del margen de actuación que permite la estructura competencial existente.

Es importante recordar que el Centro de Participación Activa es un recurso cuya titularidad y gestión corresponden al Gobierno de La Rioja, a través de la consejería competente. Por tanto, las decisiones estructurales, organizativas y de gestión dependen exclusivamente de la administración autonómica.

Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, y en particular desde la Concejalía de Mayores, se ha actuado siempre con responsabilidad institucional, sin eludir en ningún momento la atención a las personas usuarias ni la colaboración con el centro, una vez conocida la situación.

Por ello, se considera injusto que en el actual contexto se pretenda señalar de manera directa a esta Concejalía o a su responsable política, especialmente obviando tanto el marco competencial como el momento real en el que se ha tenido conocimiento de los hechos.

Ainara Gordo reitera su compromiso con las personas mayores de Santo Domingo de la Calzada, así como su disposición a seguir colaborando con todas las administraciones implicadas para contribuir a la mejora del servicio y al bienestar de los usuarios del centro».