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Un incendio en el vertedero de Nájera obliga a tomar medidas de prevención debido al humo generado

Un incendio en el vertedero de Nájera obliga a tomar medidas de prevención debido al humo generado

Por Radio Haro
10 abril, 2026
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Comunica un particular a SOS Rioja el incendio en un vertedero a la altura del KM-1,100 de la LR-208, término municipal de Nájera. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de Cruz Roja, alertando a su vez a Bomberos del Ayto de Logroño, Guardia Civil y Policía Local.

Debido al humo generado por la combustión del mismo, se recomienda a las poblaciones del entorno el cierre de puertas, ventanas y el apagado de aparatos de climatización, así como la exposición de personas con problemas respiratorios al exterior.

Los equipos de emergencias continúan trabajando para la extinción completa del incendio.

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