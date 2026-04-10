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Controlado, pero activo, el incendio del vertedero de Nájera

Controlado, pero activo, el incendio del vertedero de Nájera

Por Radio Haro
10 abril, 2026
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Bomberos del CEIS Rioja informan a SOS Rioja de que el incendio se encuentra controlado dentro de las líneas establecidas. No obstante, al tratarse de una montaña de desechos, continúa ardiendo con presencia de llamas y abundante humo durante horas o incluso días.

Durante el transcurso de la noche, la componente del viento ha cambiado, arrastrando momentáneamente el olor a plástico quemado hacia la localidad de Logroño.

Ante la columna de humo generada por el incendio desde el CECOP SOS Rioja se recomienda a las localidades del entorno y zonas que puedan verse afectadas por la dirección del viento: mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar los aparatos de climatización, y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas que eviten salir al exterior o que si tienen que salir usen mascarillas FP2.

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