OPINIÓN | El incendio del vertedero de Nájera evidencia la incapacidad del Gobierno de La Rioja por controlar esta instalación y otras de gestión de residuos

Amigos de la Tierra La Rioja solicita al Presidente del Gobierno de La Rioja Gonzalo Capellán que se plantee la continuidad de la Consejera Noemi Manzanos y del Director General Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental.

«En menos de 1 año se han producido incendios en dos importantes empresas de gestión de residuos. El primero sucedió en las instalaciones de ASIDER ENVIROMENT de Casalarreina, no constándonos que se haya tomado ningún tipo de medida a posteriori. El segundo sucede en el vertedero de Nájera: al igual que en las instalaciones de ASIDER ENVIROMENT llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países.

Un incendio no se produce, y más de las magnitudes de los dos últimos producidos, por causas naturales: suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones.

Los diferentes medios del Gobierno de La Rioja han actuado con rapidez en el presente incendio y en el anterior, pero esos medios nunca deberían emplearse porque ambas empresas deberían contar con una adecuada gestión de los residuos que gestionan.

Mientras Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi, actual Director General de Calidad Ambiental con carácter provisional, tienen como única preocupación en la Consejería la caza del lobo, la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de 2 meses de la dimisión de José María Infante que impulse una política adecuada en este ámbito. Amigos de la Tierra La Rioja ha podido ver por la prensa algunas mediciones de la calidad del aire, pero el desinterés por la calidad del aire en la Rioja Alta es tan alta, que se carece de este tipo de infraestructuras; algo que nos han compartido estos días muchos ciudadanos y ciudadanas de la Rioja Alta, sobre todo de Nájera. Sin embargo, los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, también se producirán lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla. No podemos olvidar que Amigos de la Tierra La Rioja realizó una denuncia contra este vertedero por vertidos de lixiviados al acuífero del Najerilla, pero el Gobierno de La Rioja ni siquiera nos ha respondido.

Una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos».

Amigos de la Tierra La Rioja