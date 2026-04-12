POR LA RIOJA pide al Gobierno regional ayudas a los pueblos que soliciten instalar videovigilancia para mejorar la seguridad en el medio rural

La formación regionalista considera que es preciso contar con un plan de seguridad en el entorno rural, ante el aumento de robos en municipios que no cuentan con Policía Local, ni recursos para controlar actos incívicos o delictivos.

POR LA RIOJA solicita al Gobierno de La Rioja que ponga en marcha una línea de ayudas para la instalación de videovigilancia en los pequeños municipios que lo soliciten, “como medida necesaria para mejorar la seguridad en el medio rural, ante el aumento de robos en núcleos de población que no cuentan con policía local, ni tienen medios para controlar actos incívicos o delictivos”. La formación regionalista considera que es necesario un plan de seguridad rural, “que facilite la instalación de estos sistemas de grabación de imágenes en espacios públicos”.

POR LA RIOJA subraya que los ayuntamientos que lo consideren oportuno pueden ubicar estos sistemas en los puntos de acceso a los municipios que entiendan necesarios.

La formación regionalista remarca, además, que es preciso que exista una colaboración con la Delegación del Gobierno “para el asesoramiento y autorización de estos sistemas de seguridad preventiva”.

POR LA RIOJA apunta que un importante número de municipios que se plantean instalar cámaras de seguridad, pero que no cuentan con los recursos económicos y materiales para llevar a efecto esta operación. “Por ello -señalan los regionalistas- es precisa la implicación del Gobierno de La Rioja”.

La formación regionalista indica que la opción de instalar sistemas de videovigilancia “es una medida efectiva y que sin duda será importante para mejorar la seguridad de los riojanos y concederá seguridad a un medio rural vivo, con negocios activos, lo que sin duda ayudará a frenar la despoblación”.

Desde la formación regionalista señalan que otras comunidades autónomas ya han puesto en marcha iniciativas pioneras en la mejora de la seguridad rural con cámaras de videovigilancia, con un notable éxito tanto por el número de municipios que han instalado estos sistemas, como en la mejora de la seguridad rural.