Marcelino Izquierdo Vozmediano imparte una conferencia en Ábalos sobre la familia Fernández de Navarrete

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), en colaboración con el Ayuntamiento de Ábalos, celebrará este sábado 27 de junio, a las 20:00 horas, una nueva sesión de las Jornadas de Divulgación de Historia de La Rioja, un ciclo que tiene como objetivo acercar al público el conocimiento de la historia y del patrimonio histórico riojano.

En esta ocasión, la última de las jornadas estará dedicada a la figura de Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), uno de los intelectuales riojanos más destacados de la España contemporánea. La conferencia será impartida por Marcelino Izquierdo Vozmediano y llevará por título «La familia Fernández de Navarrete».

Estas jornadas se enmarcan en la labor de divulgación y difusión del patrimonio histórico que desarrolla el Instituto de Estudios Riojanos con el propósito de acercar a la sociedad el conocimiento de figuras fundamentales de la historia regional y poner en valor su contribución al desarrollo histórico, político y cultural de La Rioja.

Una figura esencial de la historiografía española

Nacido en Ábalos en 1765, Martín Fernández de Navarrete desarrolló una intensa trayectoria al servicio de la Marina española, la investigación histórica y la vida política. Participó en diversas campañas navales y desempeñó importantes responsabilidades durante el reinado de Carlos IV y durante la primera mitad del siglo XIX.

Su prestigio como historiador se consolidó con la publicación de la monumental Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, una obra de referencia para el estudio de la expansión marítima española. Miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española, realizó una aportación decisiva al conocimiento de la navegación y de los descubrimientos españoles.

Junto a su labor historiográfica, su pensamiento político y territorial influyó de manera significativa en la configuración de la identidad riojana contemporánea. Por ello, su figura continúa siendo un referente imprescindible para comprender tanto la cultura ilustrada y liberal españolas como los orígenes del provincialismo riojano.