Olarte acusa a la alcaldesa de no desmentir las falsedades que se dijeron sobre Haro al comienzo de la pandemia

El portavoz del PP pide a la máxima responsable municipal que “comience a trabajar para poder afrontar estos tiempos difíciles”. Olarte se resiste a creer que el contenido de la carta que le ha enviado la alcaldesa “haya salido de sus pensamientos”.

Alberto Olarte ha contestado a la carta de la alcaldesa en la que le insta a condenar las palabras de Pablo Casado sobre el falso confinamiento que sufrió la ciudad.

En la misiva, se señala textualmente que “he recibido vía correo electrónico desde la unidad de cultura del Ayuntamiento de Haro, un escrito suyo dirigido a mí persona. Leído dicho escrito, y con estupefacción, me he quedado sorprendido de su atrevimiento, y me resisto a creer, que el contenido del mismo haya salido de sus pensamientos. Digo esto, porque durante esta pandemia, entiendo que la colaboración entre nosotros, ha sido mutua, intensa y fluida, y en consecuencia, espero tenga unos buenos resultados para el futuro de la ciudad. Baste poner de ejemplo las medidas socio económicas planteadas desde el PP de Haro, que han sido aceptadas por usted. Sigo convencido que ésta es la estrategia a seguir por el bien de todos, y no la confrontación política sin ton ni son”.

“Pero por contestar a su misiva”, sigue el escrito, “yo también escuché al Presidente del Partido Popular, Sr. Casado, en su intervención en el Parlamento Nacional, decir que la ciudad de Haro, estuvo confinada, cuestión ésta que no es cierta. Por ello, y en las declaraciones efectuadas por mí en Radio Haro en la mañana del día 6 de mayo, dije que había sido una equivocación, porque no era cierto. Y mire, como dice en su escrito y como Jarrero de nacimiento, sentí la puñalada al volver a ser referencia nacional en esta epidemia. Y por eso, usted ahora me solicita una condena de sus palabras y que pida una disculpa y rectificación del Sr. Casado. Y como estoy también de acuerdo que en política no todo vale, quiero recordarla que a principios de esta pandemia, los días 6, 7 y 8 de marzo, la ciudad de Haro fue protagonista en los medios de comunicación nacionales, escritos, audiovisuales, radiofónicos y digitales. Y todos ellos, coincidían en que nuestra ciudad era el Centro de la Pandemia del COVID19, abríamos todos los informativos de las televisiones a nivel nacional, con unas imágenes deplorables de nuestra ciudad y que además no eran ciertas. Y también éramos los protagonistas de los medios escritos, radiofónicos y digitales, en los que se aseguraba que en Haro había medidas extremas y un barrio confinado, y tampoco esto era cierto”, recuerda Olarte.

“Como la mayoría de las informaciones eran falsas, y otras muy exageradas, intenté poner mi granito de arena, realizando declaraciones en Antena 3 TV, el sábado 7 de marzo, para contar a toda España la realidad de la situación y defender a esta ciudad que llevo en el corazón. Sin embargo, desconozco por qué usted no realizó ningún tipo de declaración al respecto defendiendo nuestra ciudad, así como también desconozco dónde estaban los miembros del Gobierno de La Rioja, que tampoco realizaron ninguna, dejando el buen nombre de Haro, en total indefensión. Y no fue hasta la mañana del domingo día 8 de marzo, cuando el ministro de Sanidad, se refirió en rueda de prensa a nuestra ciudad, para decir que no había estado confinada. Por eso me pregunto, ¿Por qué la alcaldesa de Haro no realizó una defensa de la ciudad? ¿Por que los miembros del Gobierno de La Rioja tampoco lo hicieron? Esa era la obligación de ambos, alcaldesa y Gobierno de la Rioja y no lo hicieron”. Y usted, se atreve a acusarme de responsable por no quitar hierro a este asunto y exigirme que el nombre de Haro se restituya al lugar que debe estar, cuando usted alcaldesa eludió esa responsabilidad en el momento más grave, al comienzo de esta maldita pandemia”.

Olarte continúa en su escrito señalando que “han pasado los días, y por los signos y síntomas, que usted presenta, esto no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, y lo ha empeorado usted y mucho alcaldesa. En este sentido, creo que usted es conocedora de las declaraciones de su compañero de partido y presidente de Castilla – la Mancha, Sr. García Page, que no en una ocasión, sino en más de una, y en fechas recientes, pone en su boca el nombre de nuestra ciudad, el nombre de Haro para situarlo en el centro de la diana de la pandemia. Y aunque usted dice que le ha pedido que se disculpe por ello, todavía estamos los jarreros esperando alguna disculpa o rectificación del Sr. García Page. Pero es que usted alcaldesa, ve el grano en ojo ajeno y no la viga en el propio, porque también el Sr. Sánchez, en el Parlamento Nacional, el Presidente del Gobierno de España, y miembro de su partido, situó a los riojanos como los provocadores de la pandemia en el País Vasco, y afirmó textualmente: “cuando fundamentalmente gente de La Rioja se trasladó a un funeral a Vitoria” y no lo dijo una vez, sino más de una, y esto es falso, porque donde se contagiaron los riojanos fue en Vitoria. Y me pregunto ¿Pedirá usted la disculpa del Sr. Sánchez por esta falsedad? Porque señora, usted es la alcaldesa y la primera en estar obligada a ello, y guardar el buen nombre de nuestra ciudad”.

La carta concluye diciendo que seguirá defendiendo la ciudad de Haro “a capa y espada, y allí donde esté, como lo he hecho toda mi vida, pero sin las exigencias de nadie, y menos de la máxima mandataria de mi ciudad, porque desde mi humilde punto de vista, no está, ni sabe estar a la altura de las circunstancias y del trabajo que merece la misma. Esperando que usted se encuentre bien, por el bien de la ciudad de Haro, y esperando que de una vez comience usted a trabajar, para poder afrontar esto tiempos difíciles, reciba un atento y cordial saludo”.