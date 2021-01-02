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Cinco puertos de la red secundaria cerrados por nieve, en el resto de las carreteras se recomienda “precaución”

Cinco puertos de la red secundaria cerrados por nieve, en el resto de las carreteras se recomienda “precaución”

Por Radio Haro
2 enero, 2021
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nieve
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ESTADO DE  CARRETERAS RED NACIONAL  A LAS   13:30 HORAS

 

CARRETERAPTO. MONTAÑAKM. INICIALKM. FINALESTADOMOTIVO
N-111ABIERTO (CIRCULACION CON PRECAUCION)NIEVE
N-232TODO EL TRAMOPRECAUCIÓNNIEVE
AP-68ABIERTO (CIRCULACION CON PRECAUCION)NIEVE
A-12TODO EL TRAMOPRECAUCIÓNNIEVE
LO-20TODO EL TRAMOPRECAUCIÓNNIEVE

 

ESTADO DE CARRETERAS  RED AUTONÓMICA  A LAS  13:30  HORAS

 

CARRETERADENOMINACIÓNMUNICIPIOKM INICIAL
KM FINAL
ESTADOMOTIVO
LR-245PUERTO LA RASAMURO CAMEROS8.000
14.000
CERRADONIEVE
LR-250PUERTO SANCHO LEZALAGUNA CAMEROS50.000
56.000
CERRADONIEVE
LR-333PUERTO MONTENEGROVINIEGRA14.000
17.000
CERRADONIEVE
LR-232PUERTO PEÑA HINCADAORTIGOSA12.000
19.000
CERRADONIEVE
LR-111PUERTO LA PRADILLAVALGAÑON0.000
5.000
CERRADONIEVE

El resto de carreteras de la C.A de la Rioja con precaución por nieve en la calzada.

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Etiquetasnieve
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