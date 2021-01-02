Cinco puertos de la red secundaria cerrados por nieve, en el resto de las carreteras se recomienda “precaución”
ESTADO DE CARRETERAS RED NACIONAL A LAS 13:30 HORAS
|CARRETERA
|PTO. MONTAÑA
|KM. INICIAL
|KM. FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|N-111
|ABIERTO (CIRCULACION CON PRECAUCION)
|NIEVE
|N-232
|TODO EL TRAMO
|–
|–
|PRECAUCIÓN
|NIEVE
|AP-68
|ABIERTO (CIRCULACION CON PRECAUCION)
|NIEVE
|A-12
|TODO EL TRAMO
|–
|–
|PRECAUCIÓN
|NIEVE
|LO-20
|TODO EL TRAMO
|–
|–
|PRECAUCIÓN
|NIEVE
ESTADO DE CARRETERAS RED AUTONÓMICA A LAS 13:30 HORAS
|CARRETERA
|DENOMINACIÓN
|MUNICIPIO
|KM INICIAL
KM FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|LR-245
|PUERTO LA RASA
|MURO CAMEROS
|8.000
14.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-250
|PUERTO SANCHO LEZA
|LAGUNA CAMEROS
|50.000
56.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-333
|PUERTO MONTENEGRO
|VINIEGRA
|14.000
17.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-232
|PUERTO PEÑA HINCADA
|ORTIGOSA
|12.000
19.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-111
|PUERTO LA PRADILLA
|VALGAÑON
|0.000
5.000
|CERRADO
|NIEVE
El resto de carreteras de la C.A de la Rioja con precaución por nieve en la calzada.