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Sin cambios en Haro (62), suben los casos activos de COVID-19 en Logroño (322), Ezcaray (44), Nájera (21) y Santo Domingo (8)

Sin cambios en Haro (62), suben los casos activos de COVID-19 en Logroño (322), Ezcaray (44), Nájera (21) y Santo Domingo (8)

Por Radio Haro
2 enero, 2021
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coronavirus
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Localidades de más de 1.000 habitantesCasos activos
LOGROÑO322
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EZCARAY44
AUTOL37
NAVARRETE37
LARDERO28
NAJERA21
VILLAMEDIANA DE IREGUA15
ALBERITE14
ALFARO13
ARNEDO12
PRADEJON11
ALBELDA DE IREGUA9
RINCON DE SOTO9
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA8
CERVERA DEL RIO ALHAMA5
CASALARREINA4
CENICERO3
ENTRENA3
NALDA3
ALDEANUEVA DE EBRO2
BAÑOS DE RIO TOBIA2
FUENMAYOR1
MURILLO DE RIO LEZA1
QUEL1
* Personas diagnosticadas de COVID-19 con menos de 10 días desde el inicio de los síntomas en los municipios de La Rioja
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