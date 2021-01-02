Sin cambios en Haro (62), suben los casos activos de COVID-19 en Logroño (322), Ezcaray (44), Nájera (21) y Santo Domingo (8)
|Localidades de más de 1.000 habitantes
|Casos activos
|LOGROÑO
|322
|HARO
|62
|CALAHORRA
|59
|EZCARAY
|44
|AUTOL
|37
|NAVARRETE
|37
|LARDERO
|28
|NAJERA
|21
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|15
|ALBERITE
|14
|ALFARO
|13
|ARNEDO
|12
|PRADEJON
|11
|ALBELDA DE IREGUA
|9
|RINCON DE SOTO
|9
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|5
|CASALARREINA
|4
|CENICERO
|3
|ENTRENA
|3
|NALDA
|3
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|FUENMAYOR
|1
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|QUEL
|1