Carreño: “Mario Herrera no es un alto cargo de Podemos, es un alto cargo del Gobierno de La Rioja, nombrado por una consejera nombrada por Concha Andreu”

En el pleno del Ayuntamiento de Haro, el concejal del PP Jesús Rioja preguntó a la concejal Arantxa Carrero, como coordinadora de Podemos en La Rioja si tenían pensado hacer algo con el director general de Participación del Gobierno de La Rioja, Mario Herrera por infringir las normas en Nochevieja.

Carrero respondió que “aún no sabemos si ha incumplido algo. Otra cosa es que no demuestre lo que dice. La primera que ha pedido explicaciones y ha dicho que no es correcta ni ejemplar la actuación de este señor, he sido yo”. Mario Herrera “es un inscrito de Podemos, no un alto cargo de Podemos, es un alto cargo del Gobierno de La Rioja, nombrado por una consejera que ha sido nombrada por Concha Andreu”.

Carrero se preguntó si “por dos multas de la Guardia Civil se puede expulsar a alguien de un partido. Yo he pedido la dimisión voluntaria de este señor. Porque, a diferencia de la derecha, nosotros, la izquierda, cuando vemos una conducta que no es correcta, lo señalamos, aunque sea de nuestro partido. No lo escondemos”, contestó visiblemente acaloroda Arantxa Carrero.