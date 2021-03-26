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Haro sube a 5 casos activos por coronavirus, Ezcaray a 1, Cenicero a 1 y San Asensio a 1. Nájera tiene 2 y Santo Domingo 1

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Por Radio Haro
26 marzo, 2021
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