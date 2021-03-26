Haro sube a 5 casos activos por coronavirus, Ezcaray a 1, Cenicero a 1 y San Asensio a 1. Nájera tiene 2 y Santo Domingo 1
|25/03/2021
|AGONCILLO
|0
|25/03/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|2
|25/03/2021
|ALBERITE
|0
|25/03/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|25/03/2021
|ALFARO
|10
|25/03/2021
|ARNEDO
|49
|25/03/2021
|AUTOL
|13
|25/03/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|25/03/2021
|CALAHORRA
|39
|25/03/2021
|CASALARREINA
|0
|25/03/2021
|CENICERO
|1
|25/03/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|12
|25/03/2021
|ENTRENA
|1
|25/03/2021
|EZCARAY
|1
|25/03/2021
|FUENMAYOR
|1
|25/03/2021
|HARO
|5
|25/03/2021
|LARDERO
|4
|25/03/2021
|LOGROÑO
|67
|25/03/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|25/03/2021
|NAJERA
|2
|25/03/2021
|NALDA
|0
|25/03/2021
|NAVARRETE
|0
|25/03/2021
|PRADEJON
|15
|25/03/2021
|QUEL
|0
|25/03/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|25/03/2021
|SAN ASENSIO
|1
|25/03/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|25/03/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3