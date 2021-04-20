Suben los casos activos de COVID-19 en Nájera a 34 y en Casalarreina a 11. Haro (1) y Santo Domingo (8) se mantienen
|19/04/2021
|AGONCILLO
|0
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|ALBELDA DE IREGUA
|3
|19/04/2021
|ALBERITE
|5
|19/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|16
|19/04/2021
|ALFARO
|28
|19/04/2021
|ARNEDO
|49
|19/04/2021
|AUTOL
|8
|19/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|19/04/2021
|CALAHORRA
|122
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|CASALARREINA
|11
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|CENICERO
|0
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|15
|19/04/2021
|ENTRENA
|5
|19/04/2021
|EZCARAY
|5
|19/04/2021
|FUENMAYOR
|7
|19/04/2021
|HARO
|1
|19/04/2021
|LARDERO
|10
|19/04/2021
|LOGROÑO
|119
|19/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|19/04/2021
|NAJERA
|34
|19/04/2021
|NALDA
|3
|19/04/2021
|NAVARRETE
|1
|19/04/2021
|PRADEJON
|14
|19/04/2021
|QUEL
|5
|19/04/2021
|RINCON DE SOTO
|9
|19/04/2021
|SAN ASENSIO
|8
|19/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
|19/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|6