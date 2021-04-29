Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 2, Nájera sube a 48 y Santo Domingo se mantiene en 8
|28/04/2021
|AGONCILLO
|2
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|ALBELDA DE IREGUA
|0
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|ALBERITE
|5
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
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|ALFARO
|30
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|ARNEDO
|78
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|AUTOL
|11
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
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|CALAHORRA
|132
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|CASALARREINA
|8
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|CENICERO
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
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|ENTRENA
|0
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|EZCARAY
|3
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|FUENMAYOR
|7
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|HARO
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|LARDERO
|5
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|LOGROÑO
|152
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|MURILLO DE RIO LEZA
|1
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|NAJERA
|48
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|NALDA
|2
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|NAVARRETE
|1
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|PRADEJON
|10
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|QUEL
|16
|28/04/2021
|RINCON DE SOTO
|12
|28/04/2021
|SAN ASENSIO
|0
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|14