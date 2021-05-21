Bajan a 25 los casos activos de coronavirus en Haro, suben a 3 en Santo Domingo y se mantienen en 10 en Nájera
|20/05/2021
|AGONCILLO
|1
|20/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|20/05/2021
|ALBERITE
|2
|20/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|20/05/2021
|ALFARO
|15
|20/05/2021
|ARNEDO
|37
|20/05/2021
|AUTOL
|1
|20/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|20/05/2021
|CALAHORRA
|58
|20/05/2021
|CASALARREINA
|0
|20/05/2021
|CENICERO
|0
|20/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|20/05/2021
|ENTRENA
|0
|20/05/2021
|EZCARAY
|1
|20/05/2021
|FUENMAYOR
|13
|20/05/2021
|HARO
|25
|20/05/2021
|LARDERO
|3
|20/05/2021
|LOGROÑO
|113
|20/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|20/05/2021
|NAJERA
|10
|20/05/2021
|NALDA
|0
|20/05/2021
|NAVARRETE
|3
|20/05/2021
|PRADEJON
|6
|20/05/2021
|QUEL
|2
|20/05/2021
|RINCON DE SOTO
|4
|20/05/2021
|SAN ASENSIO
|1
|20/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|20/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|16