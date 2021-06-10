Bajan los casos activos de coronavirus en Haro (13), se mantienen en Nájera (11) y Santo Domingo (3)
|10/06/2021
|AGONCILLO
|4
|10/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|10
|10/06/2021
|ALBERITE
|1
|10/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|10/06/2021
|ALFARO
|7
|10/06/2021
|ARNEDO
|42
|10/06/2021
|AUTOL
|18
|10/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|10/06/2021
|CALAHORRA
|38
|10/06/2021
|CASALARREINA
|1
|10/06/2021
|CENICERO
|5
|10/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|10/06/2021
|ENTRENA
|3
|10/06/2021
|EZCARAY
|3
|10/06/2021
|FUENMAYOR
|5
|10/06/2021
|HARO
|13
|10/06/2021
|LARDERO
|11
|10/06/2021
|LOGROÑO
|162
|10/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|10/06/2021
|NAJERA
|11
|10/06/2021
|NALDA
|0
|10/06/2021
|NAVARRETE
|6
|10/06/2021
|PRADEJON
|4
|10/06/2021
|QUEL
|12
|10/06/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|10/06/2021
|SAN ASENSIO
|1
|10/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|10/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8