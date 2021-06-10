Baja en uno el número de casos activos en Haro (14), Nájera (3) y Santo Domingo (3) se mantienen
|09/06/2021
|AGONCILLO
|1
|09/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|10
|09/06/2021
|ALBERITE
|1
|09/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|09/06/2021
|ALFARO
|7
|09/06/2021
|ARNEDO
|39
|09/06/2021
|AUTOL
|19
|09/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|09/06/2021
|CALAHORRA
|37
|09/06/2021
|CASALARREINA
|1
|09/06/2021
|CENICERO
|3
|09/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|09/06/2021
|ENTRENA
|3
|09/06/2021
|EZCARAY
|3
|09/06/2021
|FUENMAYOR
|5
|09/06/2021
|HARO
|14
|09/06/2021
|LARDERO
|10
|09/06/2021
|LOGROÑO
|160
|09/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|09/06/2021
|NAJERA
|11
|09/06/2021
|NALDA
|0
|09/06/2021
|NAVARRETE
|6
|09/06/2021
|PRADEJON
|4
|09/06/2021
|QUEL
|9
|09/06/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|09/06/2021
|SAN ASENSIO
|1
|09/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|09/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|7