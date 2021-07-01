Suben a 2 los casos activos de coronavirus en Nájera, Haro se mantiene en 7 y Santo Domingo baja a cero
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|AGONCILLO
|1
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|ALBELDA DE IREGUA
|5
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|ALBERITE
|3
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
|01/07/2021
|ALFARO
|3
|01/07/2021
|ARNEDO
|36
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|AUTOL
|1
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
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|CALAHORRA
|50
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|CASALARREINA
|1
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|CENICERO
|0
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
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|ENTRENA
|3
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|EZCARAY
|0
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|FUENMAYOR
|4
|01/07/2021
|HARO
|7
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|LARDERO
|4
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|LOGROÑO
|116
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|MURILLO DE RIO LEZA
|0
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|NAJERA
|2
|01/07/2021
|NALDA
|0
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|NAVARRETE
|1
|01/07/2021
|PRADEJON
|8
|01/07/2021
|QUEL
|2
|01/07/2021
|RINCON DE SOTO
|12
|01/07/2021
|SAN ASENSIO
|0
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|0
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5