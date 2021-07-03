Haro contabiliza 12 casos activos de coronavirus (5 más), Nájera (2) y Santo Domingo (0) se mantienen
|02/07/2021
|AGONCILLO
|1
|02/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|02/07/2021
|ALBERITE
|4
|02/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
|02/07/2021
|ALFARO
|8
|02/07/2021
|ARNEDO
|37
|02/07/2021
|AUTOL
|1
|02/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|02/07/2021
|CALAHORRA
|55
|02/07/2021
|CASALARREINA
|2
|02/07/2021
|CENICERO
|0
|02/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|02/07/2021
|ENTRENA
|2
|02/07/2021
|EZCARAY
|0
|02/07/2021
|FUENMAYOR
|4
|02/07/2021
|HARO
|12
|02/07/2021
|LARDERO
|4
|02/07/2021
|LOGROÑO
|143
|02/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|02/07/2021
|NAJERA
|2
|02/07/2021
|NALDA
|0
|02/07/2021
|NAVARRETE
|1
|02/07/2021
|PRADEJON
|9
|02/07/2021
|QUEL
|1
|02/07/2021
|RINCON DE SOTO
|12
|02/07/2021
|SAN ASENSIO
|0
|02/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|0
|02/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5