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Haro contabiliza 12 casos activos de coronavirus (5 más), Nájera (2) y Santo Domingo (0) se mantienen

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Por Radio Haro
3 julio, 2021
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