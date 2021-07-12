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Los casos activos de coronavirus en Haro se sitúan en 33. Cenicero tiene 12, Casalarreina 5, Nájera 4 y Santo Domingo 5

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Por Radio Haro
12 julio, 2021
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