Los casos activos de coronavirus en Haro se sitúan en 33. Cenicero tiene 12, Casalarreina 5, Nájera 4 y Santo Domingo 5
|11/07/2021
|AGONCILLO
|0
|11/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|4
|11/07/2021
|ALBERITE
|8
|11/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|11/07/2021
|ALFARO
|33
|11/07/2021
|ARNEDO
|22
|11/07/2021
|AUTOL
|0
|11/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|11/07/2021
|CALAHORRA
|44
|11/07/2021
|CASALARREINA
|5
|11/07/2021
|CENICERO
|12
|11/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|11/07/2021
|ENTRENA
|1
|11/07/2021
|EZCARAY
|2
|11/07/2021
|FUENMAYOR
|2
|11/07/2021
|HARO
|33
|11/07/2021
|LARDERO
|14
|11/07/2021
|LOGROÑO
|349
|11/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|11/07/2021
|NAJERA
|4
|11/07/2021
|NALDA
|3
|11/07/2021
|NAVARRETE
|6
|11/07/2021
|PRADEJON
|7
|11/07/2021
|QUEL
|1
|11/07/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|11/07/2021
|SAN ASENSIO
|1
|11/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|5
|11/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|18