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Suben los casos activos de coronavirus en Santo Domingo (12), Cenicero (19) y Nájera (16), bajan en Haro (24)

Suben los casos activos de coronavirus en Santo Domingo (12), Cenicero (19) y Nájera (16), bajan en Haro (24)

Por Radio Haro
16 julio, 2021
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Centro de Salud de Nájera
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