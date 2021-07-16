Suben los casos activos de coronavirus en Santo Domingo (12), Cenicero (19) y Nájera (16), bajan en Haro (24)
|16/07/2021
|AGONCILLO
|1
|16/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|2
|16/07/2021
|ALBERITE
|11
|16/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|16/07/2021
|ALFARO
|46
|16/07/2021
|ARNEDO
|32
|16/07/2021
|AUTOL
|2
|16/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|16/07/2021
|CALAHORRA
|74
|16/07/2021
|CASALARREINA
|5
|16/07/2021
|CENICERO
|19
|16/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|7
|16/07/2021
|ENTRENA
|3
|16/07/2021
|EZCARAY
|8
|16/07/2021
|FUENMAYOR
|4
|16/07/2021
|HARO
|24
|16/07/2021
|LARDERO
|32
|16/07/2021
|LOGROÑO
|547
|16/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|3
|16/07/2021
|NAJERA
|16
|16/07/2021
|NALDA
|4
|16/07/2021
|NAVARRETE
|14
|16/07/2021
|PRADEJON
|6
|16/07/2021
|QUEL
|4
|16/07/2021
|RINCON DE SOTO
|7
|16/07/2021
|SAN ASENSIO
|2
|16/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|12
|16/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|43