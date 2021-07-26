Haro empeora sus casos activos de coronavirus (60), los mejora Nájera (36), se mantiene Santo Domingo (25) y queda libre Casalarreina (0)
|25/07/2021
|AGONCILLO
|0
|25/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|16
|25/07/2021
|ALBERITE
|35
|25/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|25/07/2021
|ALFARO
|24
|25/07/2021
|ARNEDO
|32
|25/07/2021
|AUTOL
|4
|25/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|25/07/2021
|CALAHORRA
|96
|25/07/2021
|CASALARREINA
|0
|25/07/2021
|CENICERO
|5
|25/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|25/07/2021
|ENTRENA
|2
|25/07/2021
|EZCARAY
|11
|25/07/2021
|FUENMAYOR
|11
|25/07/2021
|HARO
|60
|25/07/2021
|LARDERO
|84
|25/07/2021
|LOGROÑO
|794
|25/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|8
|25/07/2021
|NAJERA
|36
|25/07/2021
|NALDA
|0
|25/07/2021
|NAVARRETE
|13
|25/07/2021
|PRADEJON
|11
|25/07/2021
|QUEL
|4
|25/07/2021
|RINCON DE SOTO
|33
|25/07/2021
|SAN ASENSIO
|2
|25/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|25
|25/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|44