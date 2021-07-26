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Haro empeora sus casos activos de coronavirus (60), los mejora Nájera (36), se mantiene Santo Domingo (25) y queda libre Casalarreina (0)

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Por Radio Haro
26 julio, 2021
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