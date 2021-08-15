Nájera baja a 20 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo sube a 10 y Haro se mantiene con 32
|14/08/2021
|AGONCILLO
|4
|14/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|45
|14/08/2021
|ALBERITE
|4
|14/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|8
|14/08/2021
|ALFARO
|49
|14/08/2021
|ARNEDO
|64
|14/08/2021
|AUTOL
|12
|14/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|7
|14/08/2021
|CALAHORRA
|56
|14/08/2021
|CASALARREINA
|2
|14/08/2021
|CENICERO
|5
|14/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|16
|14/08/2021
|ENTRENA
|6
|14/08/2021
|EZCARAY
|6
|14/08/2021
|FUENMAYOR
|11
|14/08/2021
|HARO
|32
|14/08/2021
|LARDERO
|38
|14/08/2021
|LOGROÑO
|523
|14/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|14/08/2021
|NAJERA
|20
|14/08/2021
|NALDA
|15
|14/08/2021
|NAVARRETE
|8
|14/08/2021
|PRADEJON
|4
|14/08/2021
|QUEL
|1
|14/08/2021
|RINCON DE SOTO
|31
|14/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|14/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|10
|14/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|29