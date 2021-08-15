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Nájera baja a 20 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo sube a 10 y Haro se mantiene con 32

Nájera baja a 20 el número de casos activos de coronavirus, Santo Domingo sube a 10 y Haro se mantiene con 32

Por Radio Haro
15 agosto, 2021
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Centro de Salud de Nájera
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