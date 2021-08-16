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Nájera baja a 16 el número de casos activos de coronavirus, Haro con 32 y Santo Domingo con 10 se mantienen

Nájera baja a 16 el número de casos activos de coronavirus, Haro con 32 y Santo Domingo con 10 se mantienen

Por Radio Haro
16 agosto, 2021
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