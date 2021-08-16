Nájera baja a 16 el número de casos activos de coronavirus, Haro con 32 y Santo Domingo con 10 se mantienen
|15/08/2021
|AGONCILLO
|5
|15/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|43
|15/08/2021
|ALBERITE
|3
|15/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|8
|15/08/2021
|ALFARO
|46
|15/08/2021
|ARNEDO
|64
|15/08/2021
|AUTOL
|13
|15/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|15/08/2021
|CALAHORRA
|48
|15/08/2021
|CASALARREINA
|2
|15/08/2021
|CENICERO
|6
|15/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|15
|15/08/2021
|ENTRENA
|6
|15/08/2021
|EZCARAY
|6
|15/08/2021
|FUENMAYOR
|12
|15/08/2021
|HARO
|32
|15/08/2021
|LARDERO
|40
|15/08/2021
|LOGROÑO
|486
|15/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|5
|15/08/2021
|NAJERA
|16
|15/08/2021
|NALDA
|15
|15/08/2021
|NAVARRETE
|4
|15/08/2021
|PRADEJON
|4
|15/08/2021
|QUEL
|0
|15/08/2021
|RINCON DE SOTO
|29
|15/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|15/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|10
|15/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|26