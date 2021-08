Amigos de la Tierra La Rioja informa de que “desde el casco urbano de Nájera continúan los vertidos de aguas residuales al Najerilla” y anuncia denuncias ante el SEPRONA, CHE y Europa

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Según este colectivo: “Justo detrás del pabellón multiusos de Nájera en la ribera del Najerilla continúan los vertidos de aguas residuales a este río. No se trata de un pequeño vertido o de aguas pluviales que no pueda admitir la red: son directamente todas las aguas sucias del casco antiguo de Nájera. Esto podría parecer normal hace 30 años, pero ahora no lo es.

Claramente se está incumpliendo el Real Decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como diversa legislación como la Directiva Marco del Agua. El artículo 4 de la anterior norma indica que se debe disponer de colectores antes del 1 de enero de 2006, para las aglomeraciones urbanas que tengan entre 2000 y 15000 habitantes-equivalentes. Sin embargo, no se cuenta con colector adecuado porque las aguas residuales se vierten directamente al Najerilla, sin ningún tipo de depuración.

A la administración implicada poco le importa la calidad de las aguas después de estos vertidos porque no se ven y van aguas abajo.

Amigos de la Tierra La Rioja no va entrar en la discusión si se realizó una estación de bombeo, si funciona o no funciona, ni quién es el responsable. Como organización ecologista que somos las únicas preocupaciones que tenemos son la conservación y defensa del medio ambiente. Si existen problemas se debían haber planteado soluciones, aunque fueran provisionales hace bastante tiempo. Resulta que esto como no sucede en las riberas situadas en el centro del casco urbano, pues el problema continua en el tiempo. Como pasa al final del casco urbano la administración competente se despreocupa y no busca soluciones; ahí tenemos los resultados: metros cúbicos y metros cúbicos de aguas residuales al Najerilla sin depurar.

Ante está situación nuestra entidad presentará las oportunas denuncias ante el SEPRONA, Confederación Hidrográfica del Ebro, así como ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Esperamos que sirvan para poner fin a la degradación del Najerilla”.