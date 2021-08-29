Haro baja a 16 el número de casos activos, Nájera a 11, Sato Domingo sube a 16 y Ezcaray se mantiene con 21
|28/08/2021
|AGONCILLO
|0
|28/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|6
|28/08/2021
|ALBERITE
|2
|28/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|16
|28/08/2021
|ALFARO
|97
|28/08/2021
|ARNEDO
|38
|28/08/2021
|AUTOL
|3
|28/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|28/08/2021
|CALAHORRA
|85
|28/08/2021
|CASALARREINA
|0
|28/08/2021
|CENICERO
|0
|28/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|7
|28/08/2021
|ENTRENA
|6
|28/08/2021
|EZCARAY
|21
|28/08/2021
|FUENMAYOR
|11
|28/08/2021
|HARO
|16
|28/08/2021
|LARDERO
|11
|28/08/2021
|LOGROÑO
|227
|28/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|28/08/2021
|NAJERA
|11
|28/08/2021
|NALDA
|0
|28/08/2021
|NAVARRETE
|23
|28/08/2021
|PRADEJON
|1
|28/08/2021
|QUEL
|1
|28/08/2021
|RINCON DE SOTO
|27
|28/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|28/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|16
|28/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8