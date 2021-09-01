Bajan a 9 los casos activos de coronavirus en Haro, a 6 en Nájera, a 13 en Santo Domingo y a 15 en Ezcaray
|31/08/2021
|AGONCILLO
|0
|31/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|31/08/2021
|ALBERITE
|0
|31/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|18
|31/08/2021
|ALFARO
|83
|31/08/2021
|ARNEDO
|31
|31/08/2021
|AUTOL
|2
|31/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|31/08/2021
|CALAHORRA
|66
|31/08/2021
|CASALARREINA
|0
|31/08/2021
|CENICERO
|0
|31/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|3
|31/08/2021
|ENTRENA
|4
|31/08/2021
|EZCARAY
|15
|31/08/2021
|FUENMAYOR
|6
|31/08/2021
|HARO
|9
|31/08/2021
|LARDERO
|9
|31/08/2021
|LOGROÑO
|171
|31/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|31/08/2021
|NAJERA
|6
|31/08/2021
|NALDA
|0
|31/08/2021
|NAVARRETE
|22
|31/08/2021
|PRADEJON
|1
|31/08/2021
|QUEL
|0
|31/08/2021
|RINCON DE SOTO
|17
|31/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|31/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|13
|31/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8