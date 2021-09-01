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Bajan a 9 los casos activos de coronavirus en Haro, a 6 en Nájera, a 13 en Santo Domingo y a 15 en Ezcaray

Bajan a 9 los casos activos de coronavirus en Haro, a 6 en Nájera, a 13 en Santo Domingo y a 15 en Ezcaray

Por Radio Haro
1 septiembre, 2021
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HARO
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