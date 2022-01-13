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Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 111 (cinco menos), en una día de subidas generalizadas: Nájera 102 (uno más) y Santo Domingo 83 (diecisiete más)

Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 111 (cinco menos), en una día de subidas generalizadas: Nájera 102 (uno más) y Santo Domingo 83 (diecisiete más)

Por Radio Haro
13 enero, 2022
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