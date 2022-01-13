Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 111 (cinco menos), en una día de subidas generalizadas: Nájera 102 (uno más) y Santo Domingo 83 (diecisiete más)
|12/01/2022
|AGONCILLO
|10
|12/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|55
|12/01/2022
|ALBERITE
|40
|12/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|38
|12/01/2022
|ALFARO
|125
|12/01/2022
|ARNEDO
|145
|12/01/2022
|AUTOL
|49
|12/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|25
|12/01/2022
|CALAHORRA
|285
|12/01/2022
|CASALARREINA
|3
|12/01/2022
|CENICERO
|64
|12/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|20
|12/01/2022
|ENTRENA
|13
|12/01/2022
|EZCARAY
|25
|12/01/2022
|FUENMAYOR
|25
|12/01/2022
|HARO
|111
|12/01/2022
|LARDERO
|128
|12/01/2022
|LOGROÑO
|1838
|12/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|24
|12/01/2022
|NAJERA
|102
|12/01/2022
|NALDA
|3
|12/01/2022
|NAVARRETE
|51
|12/01/2022
|PRADEJON
|24
|12/01/2022
|QUEL
|13
|12/01/2022
|RINCON DE SOTO
|44
|12/01/2022
|SAN ASENSIO
|10
|12/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|83
|12/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|140