Descienden los casos activos de coronavirus en Haro a 98 (26 menos), Nájera a 82 (10 menos) y Santo Domingo a 76 (3 menos)
|15/01/2022
|AGONCILLO
|11
|15/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|40
|15/01/2022
|ALBERITE
|38
|15/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|43
|15/01/2022
|ALFARO
|119
|15/01/2022
|ARNEDO
|125
|15/01/2022
|AUTOL
|43
|15/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|24
|15/01/2022
|CALAHORRA
|286
|15/01/2022
|CASALARREINA
|4
|15/01/2022
|CENICERO
|55
|15/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|13
|15/01/2022
|ENTRENA
|17
|15/01/2022
|EZCARAY
|20
|15/01/2022
|FUENMAYOR
|21
|15/01/2022
|HARO
|98
|15/01/2022
|LARDERO
|87
|15/01/2022
|LOGROÑO
|1460
|15/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|21
|15/01/2022
|NAJERA
|82
|15/01/2022
|NALDA
|5
|15/01/2022
|NAVARRETE
|41
|15/01/2022
|PRADEJON
|34
|15/01/2022
|QUEL
|19
|15/01/2022
|RINCON DE SOTO
|44
|15/01/2022
|SAN ASENSIO
|7
|15/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|76
|15/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|105