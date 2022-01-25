Bajan a 79 los casos activos de coronavirus en Haro, a 71 en Nájera y se mantienen en Santo Domingo en 43
|24/01/2022
|AGONCILLO
|1
|24/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|28
|24/01/2022
|ALBERITE
|14
|24/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|26
|24/01/2022
|ALFARO
|95
|24/01/2022
|ARNEDO
|52
|24/01/2022
|AUTOL
|16
|24/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|10
|24/01/2022
|CALAHORRA
|238
|24/01/2022
|CASALARREINA
|11
|24/01/2022
|CENICERO
|4
|24/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|7
|24/01/2022
|ENTRENA
|8
|24/01/2022
|EZCARAY
|26
|24/01/2022
|FUENMAYOR
|19
|24/01/2022
|HARO
|79
|24/01/2022
|LARDERO
|68
|24/01/2022
|LOGROÑO
|932
|24/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|10
|24/01/2022
|NAJERA
|70
|24/01/2022
|NALDA
|8
|24/01/2022
|NAVARRETE
|14
|24/01/2022
|PRADEJON
|35
|24/01/2022
|QUEL
|16
|24/01/2022
|RINCON DE SOTO
|37
|24/01/2022
|SAN ASENSIO
|4
|24/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|43
|24/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|76