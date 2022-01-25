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Bajan a 79 los casos activos de coronavirus en Haro, a 71 en Nájera y se mantienen en Santo Domingo en 43

Por Radio Haro
25 enero, 2022
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