Suben a 108 los casos activos de coronavirus en Haro, a 75 en Nájera y bajan a 58 en Santo Domingo
|08/02/2022
|AGONCILLO
|4
|08/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|39
|08/02/2022
|ALBERITE
|25
|08/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|08/02/2022
|ALFARO
|101
|08/02/2022
|ARNEDO
|106
|08/02/2022
|AUTOL
|18
|08/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|15
|08/02/2022
|CALAHORRA
|223
|08/02/2022
|CASALARREINA
|5
|08/02/2022
|CENICERO
|13
|08/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|6
|08/02/2022
|ENTRENA
|12
|08/02/2022
|EZCARAY
|10
|08/02/2022
|FUENMAYOR
|18
|08/02/2022
|HARO
|108
|08/02/2022
|LARDERO
|78
|08/02/2022
|LOGROÑO
|1119
|08/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|15
|08/02/2022
|NAJERA
|75
|08/02/2022
|NALDA
|5
|08/02/2022
|NAVARRETE
|23
|08/02/2022
|PRADEJON
|18
|08/02/2022
|QUEL
|6
|08/02/2022
|RINCON DE SOTO
|23
|08/02/2022
|SAN ASENSIO
|9
|08/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|58
|08/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|52