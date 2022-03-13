Haro con 39 mantiene los casos activos de coronavirus, Nájera sube a 48 y Santo Domingo baja a 5
|12/03/2022
|AGONCILLO
|0
|12/03/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|20
|12/03/2022
|ALBERITE
|1
|12/03/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|12/03/2022
|ALFARO
|17
|12/03/2022
|ARNEDO
|17
|12/03/2022
|AUTOL
|8
|12/03/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|3
|12/03/2022
|CALAHORRA
|103
|12/03/2022
|CASALARREINA
|4
|12/03/2022
|CENICERO
|14
|12/03/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|12/03/2022
|ENTRENA
|4
|12/03/2022
|EZCARAY
|3
|12/03/2022
|FUENMAYOR
|5
|12/03/2022
|HARO
|39
|12/03/2022
|LARDERO
|29
|12/03/2022
|LOGROÑO
|647
|12/03/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|12/03/2022
|NAJERA
|48
|12/03/2022
|NALDA
|4
|12/03/2022
|NAVARRETE
|35
|12/03/2022
|PRADEJON
|3
|12/03/2022
|QUEL
|4
|12/03/2022
|RINCON DE SOTO
|4
|12/03/2022
|SAN ASENSIO
|9
|12/03/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|5
|12/03/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|31