Josep Roca, Maquinista del Año de `La Cata del Barrio de la Estación´ de Haro

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

El día previo a La Cata, Roca mostrará la influencia del tiempo y el clima, del carácter de la añada, en el resultado final del vino, pasando por años fríos y cálidos míticos en Rioja para mostrar la adaptación de las bodegas del Barrio a esas circunstancias y elaborar el mejor vino posible.

Tras la suspensión de 2020, la Cata del Barrio de la Estación regresa con su cuarta edición el próximo 18 de junio con el sumiller del triestrellado Celler de Can Roca, Josep Roca, como Maquinista del Año. El reputado sumiller es la imagen de esta gran cita en torno a la cultura del vino y la gastronomía, que regresa con nueva energía tras el parón de la pandemia.

“Estoy muy contento y feliz de ser el Maquinista del Año de La Cata del Barrio de la Estación. Esta cita es imprescindible para todos los amantes del vino y de la gastronomía en todo el mundo y es una fecha que todos debemos guardar en nuestro calendario para vivirlo por todo lo alto, rodeados de grandes referencias que forman parte de la historia del vino de Rioja y del vino español” afirma Josep Roca.

El día previo a la jornada de La Cata del Barrio, el viernes, 17 de junio, y como novedad, Josep Roca dirigirá una experiencia centrada en la influencia de la añada y el clima de años muy diferentes entre sí en el resultado final de los vinos. Solo unos pocos privilegiados que adquieran las entradas para esta exclusiva cita en la página web del evento podrán disfrutar de esta especial cata dirigida por Roca. Después se celebrará un cóctel con distintos vinos de las bodegas que conforman la Asociación del Barrio de la Estación.

El sumiller gerundense abrirá un debate sobre la adaptación de las bodegas a las características y particularidades de añadas frías y cálidas para mostrar las diferencias que la añada ejerce en el resultado final de los vinos y cómo las bodegas del Barrio de la Estación se adaptan a ellos para conseguir el mejor vino posible.

Los asistentes pasearán por el tiempo probando vinos procedentes de cosechas en años fríos y años cálidos, añadas antiguas en las que el calor era felicidad y no tanto una amenaza, hasta llegar a una de las cosechas clave de ese cambio en el clima, 2003, un año en el que salta la alarma que hace mirar el campo y el vino de forma distinta, consciente, adaptada, siempre con respeto.

Roca, considerado uno de los mejores sumilleres del mundo y un sabio del vino, aportará su mirada, siempre humanista y con pinceladas filosóficas, a los efectos del calentamiento global en el sector, con la idea de empezar en el campo, con la uva, y terminar en la emoción de la copa, partir de la inocencia del mosto hasta el vino, que pone de relieve el valor del tiempo. Para el sumiller, cada botella es un mensaje, una gota para el alma.

Se vivirá una experiencia mística en contacto con la esencia del vino, con la historia y el paso del tiempo, descubriendo el mensaje que puede llegar a contener una sola gota de vino elaborado en el año 39 que ha pasado por momentos históricos. Una mirada nostálgica y de memoria a vinos excepcionales que dejan huella, para acabar por un mosto y un vino de 2019, que simbolizan el presente y el futuro.

El título de Maquinista del Año se otorga a profesionales de contrastado prestigio y reputación en el mundo del vino. Los predecesores de Josep Roca al mando del tren del Barrio de la Estación han sido los Masters of Wine Sarah Jane Evans (2018), Pedro Ballesteros (2016) y Tim Atkin (2015). Cada uno de ellos dejó su sello en el Barrio y convirtió cada una de sus respectivas entregas en una cita inolvidable.

Biografía Josep Roca

Josep Roca (Girona, 1966) es maître-sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca (3* Michelin, Girona). Creció con sus dos hermanos –Joan y Jordi, chef y repostero respectivamente– entre los platos y fogones del restaurante de sus padres, Can Roca, donde floreció la pasión por la gastronomía. En 1985 terminó los estudios en l’Escola d’Hosteleria de Girona y, al año siguiente, junto a su hermano Joan, abrió El Celler de Can Roca en un local adyacente. En 1995 llegó la primera estrella Michelin y, ya en 2002, la segunda. Obtuvieron el premio Nacional de Gastronomía en 2004. En 2009 lograron conquistar la tercera estrella, el mismo año en que Josep Roca publicó el libro Vins Compartits junto al periodista Marcel Gorgori.

En el año 2012, recibieron el galardón a la Mejor Carta de Vinos de la Revue du Vin de France, así como el de Personajes del Año. Tanto en 2005 como en 2011, Josep alcanzó el Prix Internacional de Gastronomía al sumiller del año, además del Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Sumiller en 2010. Durante los años 2013 y 2015, Restaurant Magazine nombró El Celler de Can Roca como el mejor restaurante del mundo, mientras que en 2013 fue considerado The S. Pellegrino World’s Best Restaurant, año en el que también ganó el Premio Gueridón de Oro. Desde el 2019, el restaurante forma parte del selecto grupo Best of the Best.

Sobre la Asociación Barrio de la Estación

La Asociación del Barrio de la Estación, formada por Bodegas Bilbaínas (Viña Pomal), CVNE, Bodegas Muga, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A. y Bodegas RODA tiene como fin la promoción de los vinos de las Bodegas del Barrio de la Estación, así como el desarrollo turístico del Barrio como núcleo histórico y centro de referencia internacional del vino de Rioja y destino de calidad.

La Asociación desarrolla y promueve actividades como La Cata del Barrio de la Estación, una jornada inolvidable en la que el vino de Rioja y la gastronomía son los auténticos protagonistas. Una cita ensalzada por la prensa y crítica nacional e internacional, que fue galardonada en 2015 con el premio “Best of” a la mejor iniciativa enoturística “Great Wine Capitals”, en 2016 con el premio a la “Mejor Experiencia Enoturística” en los International Wine Challenge Awards Spain y con el “Premio Rioja Capital a la Iniciativa Singular” otorgado por el Gobierno de La Rioja. Más recientemente, La Cata del Barrio de la Estación ha obtenido también el título de “Mejor Iniciativa Enoturística 2018” de las Rutas del Vino de España y el premio “Mass Vino” que otorga esta asociación de periodistas como mejor experiencia enoturística del año.