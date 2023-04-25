El PP de La Rioja presenta 169 candidaturas municipales, con una renovación que supera el 51%
El Partido Popular de La Rioja ha registrado en la Junta Electoral 169 candidaturas municipales, que se suman a la autonómica, que concurrirán a las Elecciones del próximo 28 de mayo, 6 más que en los últimos comicios de 2019 y con una renovación que supera el 51%.
Así, 87 de los 169 candidatos que encabezan las listas municipales del Partido Popular se estrenan como cabezas de lista, aunque muchos de ellos cuentan con experiencia municipal previa. Entre los candidatos populares a las alcaldías riojanas se encuentran 35 mujeres, más del 20% del total.
Estas cifras evidencian el gran capital humano con el que cuenta el PP de La Rioja, así como su fuerte implantación territorial, una garantía que avala el proyecto de futuro compartido que esta formación política ofrece a todos y cada uno de los riojanos, vivan donde vivan.
En este sentido, el PP de La Rioja agradece a los más de 1.100 riojanos que se suman a nuestro proyecto para mejorar sus municipios y su Comunidad Autónoma.
La relación de números 1 de las candidaturas municipales del PP de La Rioja para la cita con las urnas del próximo 28 de mayo es la siguiente:
LOGROÑO / CONRADO ESCOBAR
CALAHORRA / MÓNICA ARCEIZ
ARNEDO / JESÚS RUBIO
HARO / GUADALUPE FERNÁNDEZ
LARDERO / ISABEL BARCELÓ
ALFARO / MARÍA YOLANDA PRECIADO
VILLAMEDIANA DE IREGUA / RUBÉN GUTIÉRREZ
NÁJERA / JORGE SALAVERRI
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / RAÚL RIAÑO
AUTOL / CATALINA BASTIDA
RINCÓN DE SOTO / JAVIER MARTÍNEZ
PRADEJÓN / ALFONSO POUSADA
ALBELDA DE IREGUA / RAÚL RODRÍGUEZ
FUENMAYOR / ALBERTO PESO
NAVARRETE / JOSÉ Mª PASTOR
ALDEANUEVA DE EBRO / INMACULADA MARGARITA BERNAD
ALBERITE / Mª ESPERANZA GARCÍA
CERVERA DEL RÍO ALHAMA / ÁLVARO FORCADA
QUEL / VÍCTOR MANUEL RADA
CENICERO / EDUARDO DEL CAMPO
EZCARAY / DIEGO BENGOA
ENTRENA / JOSÉ JALÓN
MURILLO DE RÍO LEZA /GONZALO IBÁÑEZ
BAÑOS DE RIO TOBIA/ MÓNICA MORENO
NALDA / DANIEL OSÉS
AGONCILLO / ENCARNACIÓN FUERTES
SAN ASENSIO / JESÚS FRANCISCO ROJAS
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA / RAMÓN RAMÍREZ
RIBAFRECHA / ALFREDO MONTALVO
URUÑUELA / ANTONIO RAMÓN HERNÁNDEZ
HUÉRCANOS / ROBERTO VARONA
AUSEJO / PEDRO LUIS MARTÍNEZ
BRIONES / MARÍA CARMEN RUIZ
ALCANADRE / MONTSERRAT FERNÁNDEZ
IGEA / SERGIO ÁLVAREZ
VILLAR DE ARNEDO (EL) / FÉLIX ESPINOSA
SOJUELA / DIEGO FERNÁNDEZ
ARRÚBAL / CARLOS GARRIDO
CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN / ROMÁN URRECHO
ANGUIANO / PABLO LEÓN
BADARÁN / ALFREDO ARAMBARRI
ALESANCO / LEÓN ÁNGEL ALBELDA
ARNEDILLO / Mª JESÚS SAINZ
ANGUCIANA / JORGE LOYO
AGUILAR DEL RÍO ALHAMA / MARÍA ASUNCIÓN SAEZ
TORRECILLA EN CAMEROS / ÁNGEL MARTÍNEZ
CASTAÑARES DE RIOJA / CRISTIAN GARCÍA
VIGUERA / ÁLVARO MANZANOS
GALILEA / MARÍA NURIA LÓPEZ
VILLOSLADA DE CAMEROS / JULIO IGNACIO ELÍAS
MEDRANO / JESÚS MANUEL PÉREZ
LAGUNILLA DEL JUBERA / CARLOS YÉCORA
HERCE / JESÚS ÁNGEL MUÑOZ
TUDELILLA / MARÍA RAQUEL BRETÓN
OCÓN / ROSA MARÍA CALVO
OLLAURI / Mª DEL CARMEN DUQUE
CORNAGO / JESÚS ÁNGEL REZOLA
CLAVIJO / PEDRO MURO
CORERA / JESÚS MARÍA BARRIO
SANTURDE DE RIOJA / RAÚL ESPINOSA
ARENZANA DE ABAJO / JULIO FRANCIA
ABALOS / LETICIA RAMÍREZ
ZARRATÓN / DANIEL LOMBILLO
LEIVA / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
SORZANO / VERÓNICA HURTADO
ORTIGOSA DE CAMEROS / VICTOR MARTÍNEZ
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA / ISMAEL MAESTRO
RODEZNO / NOEMÍ MANZANOS
AZOFRA / AURELIO CANTERA
BAÑARES / M JESÚS GONZÁLEZ
VENTOSA / SERGIO VELASCO
PRÉJANO / MIGUEL GURREA
CIRUEÑA / JORGE VERGARA
BRIÑAS / TOMÁS LUIS RAMÓN AYALA
OJACASTRO / JOSÉ RAMÓN ERAÑA
CIHURI / NEFTALÍ ISASI
GRÁVALOS / FRANCISCO JAVIER RUIZ
TIRGO / MÁXIMO UGALDE
ENCISO / ISABEL GARRIDO
CAMPROVIN / JULIA SÁNCHEZ
VILLALBA DE RIOJA / JAIME MARTÍNEZ
VILLAR DE TORRE / LUCÍA FERNÁNDEZ
BERGASA / LUIS ARGAIZ
CORDOVÍN / ALFONSO ALONSO
REDAL (EL) / JOSÉ MIGUEL CADARSO
RASILLO DE CAMEROS (EL) / RUBÉN MARTÍNEZ
LUMBRERAS / JAVIER LÓPEZ
TREVIANA / FELIPE MARTÍN
BERCEO / LUIS ALBERTO PORRES
VALGAÑÓN / GORKA ESPINOSA
FONZALECHE / JUAN CARLOS NÁJERA
VILLARTA-QUINTANA / JOSÉ MARÍA VILLAR
HORMILLEJA / JULIÁN AYALA
CÁRDENAS / CRISTINA NAVARIDAS
HERVÍAS / Mª ELENA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ
SAN ROMAN DE CAMEROS / JESÚS ANTONIO SANTOLAYA
SAJAZARRA / MARÍA CONSOLACIÓN MAYOR
TORMANTOS / JOSEFA FERNÁNDEZ
SANTA EULALIA BAJERA / JOSÉ MIGUEL CERVEL
MANJARRÉS / PILAR MARTÍNEZ
GIMILEO / JUAN JOSÉ ANGULO
LAGUNA DE CAMEROS / VICENTE JIMÉNEZ
MUNILLA / CLAUDIO GARCÍA
HERRAMÉLLURI / EMILIO GÓMEZ
SANTURDEJO / MARÍA DE LOS ANGELES ARANSAY
HORNOS DE MONCALVILLO / VICENTE SORIANO
BOBADILLA / MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
FONCEA / PEDRO LUIS ORIVE
MATUTE / ALBERTO GUILLÉN
SANTA COLOMA / CHRISTIAN SÁNCHEZ
ZORRAQUÍN / JOSÉ ÁNGEL CAPELLÁN
ALESÓN / LUIS MARÍA MELÓN
CAÑAS / ROBERTO DE CORTA
PEDROSO / VEGA GARCÍA
NESTARES / FCO. JAVIER HURTADO
NIEVA DE CAMEROS / JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ
CANALES DE LA SIERA / JUAN CARLOS GONZÁLEZ
BAÑOS DE RIOJA / EDUARDO VADILLO
ESTOLLO / ÁNGEL JOSÉ LERENA
SOTO EN CAMEROS / PEDRO ELÍAS CRISTÓBAL
OCHÁNDURI / PASCUAL UGARTE
VINIEGRA DE ABAJO / SANTIAGO SALAS
GALBÁRRULI / JESÚS PÉREZ
VILLANUEVA DE CAMEROS / JUAN CARLOS GUTIÉRREZ
SAN TORCUATO / SILVIA MUÑOZ
AJAMIL / EDUARDO GARCÍA
VILLALOBAR DE RIOJA / ÁLVARO TECEDOR
PRADILLO / JOSÉ CARLOS RAMÍREZ
MURO DE AGUAS/ JAIME JIMÉNEZ
MANZANARES DE RIOJA / ANASTASIO JESÚS MARTÍNEZ
DAROCA DE RIOJA / LUIS ARMANDO RODRÍGUEZ
VILLAVERDE DE RIOJA / ANTONIO GARZA
VENTROSA / DOMINGO BLANCO
MANSILLA E LA SIERRA / JESÚS HERBOSA
TOBÍA / SANTIAGO CASTROVIEJO
CASTROVIEJO / JESÚS ANGEL PÉREZ
TORRECILLA SOBRE ALESANCO / NARCISO IBARRA
BRIEVA DE CAMEROS / HECTOR ESPIGA
CANILLAS DE RÍO TUERTO / JUAN JOSÉ TORRECILLA
LEZA DE RÍO LEZA / JUAN CARLOS DUARTE
VILLAVELAYO / ALFREDO HERRERO
VINIEGRA DE ARRIBA / FRANCISCO LUIS MARTÍNEZ
ALMARZA DE CAMEROS / LUIS VALVERDE
TERROBA / FÉLIX RUIZ
ARENZANA DE ARRIBA / JESÚS ARMIÑANZAS
CORPORALES / AGAPITO CASTRO
MURO EN CAMEROS / MIGUEL ÁNGEL TERROBA
SAN MILLÁN DE YÉCORA/ JAIME RUIZ
VILLAREJO / RUBÉN MARCO
BERGASILLAS BAJERA / DANIEL HERCE
RABANERA / ANDRÉS ESCOLAR
PAZUENGOS / EUSEBIO BAÑOS
ROBRES DEL CASTILLO / ÁLVARO PÉREZ
BEZARES / JESÚS FERNÁNDEZ
CIDAMÓN / JOAQUÍN YUSTA
HORNILLOS DE CAMEROS / PABLO ANGEL FERNÁNDEZ
PINILLOS / JOSÉ LUIS MERINO
CABEZÓN DE CAMEROS / RODRIGO ALBA
GALLINERO DE CAMEROS / SILVIA GARCÍA
LEDESMA DE LA COGOLLA / ERNESTO HERNÁEZ
VALDEMADERA / ILDEFONSO FERNÁNDEZ
ZARZOSA / JOSÉ Mª SÁENZ
TORRE EN CAMEROS / ISMAEL SÁENZ
CELLORIGO / ISIDRO BUSTO
NAVAJÚN / PEDRO ANSORENA
VILLARROYA / SALVADOR PÉREZ
CORPORALES / JOSÉ MIGUEL JORGE
VILLASECA / BERTA VALGAÑÓN
QUINTANAR / MARÍA FRANCISCA MARTÍNEZ
Del mismo modo, el PP de La Rioja informa de una sustitución en la candidatura al Ayuntamiento de Logroño notificada a la Junta. Por motivos personales, Ángel Andrés sustituye a Federico Krumnack en el puesto 11 de la lista que encabeza Conrado Escobar.