El PP contesta a Arantxa Carrero: «Si el Ayuntamiento de Haro paga tantas comisiones al banco es porque recauda más y no invierte el dinero que tiene en los jarreros»

El Ayuntamiento no es un banco y no tendría que cerrar los ejercicios con superávit por recaudar más y no asfaltar y pintas las calles o suprimir servicios.

La polémica entre PP y POEDEMOS ha saltado en plena campaña electoral por un plazo fijo de dos millones de euros que ha contratado el tripartito.